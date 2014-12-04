بغداد تدعو الفيصل لزيارتها.."والخارجية" تكشف إجابته

تلقى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل دعوة لزيارة العراق، ووعد بتلبيتها في الوقت الملائم، وفقاً لما أوضحه مصدر مسؤول في وزارة الخارجية.

وقال المصدر بأنه على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي عُقد في مدينة بروكسل في 3 ديسمبر 2014م، استقبل رئيس وزراء العراق الدكتور حيدر العبادي، الفيصل، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، علاوة على بحث مجمل الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية القائمة لمكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا.

وأضاف المصدر "وقد عبر الأمير سعود الفيصل عن أصدق الأمنيات لنجاح الجهود القائمة للحكومة العراقية وفي إطار برنامجها الذي أعدته لتحقيق المصالحة الوطنية للشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه، كما أشار وزير الخارجية إلى أن عودة العراق لمكانها الطبيعي من شأنه أن يسهم في أمن واستقرار المنطقة".

وأوضح "أنه جرى خلال اللقاء استعراض الجهود القائمة لإعادة افتتاح سفارة خادم الحرمين الشريفين في بغداد وفي إطار التنسيق القائم بين حكومتي البلدين وبعد اختيار المقر الملائم وتوفر كافة الإمكانات المطلوبة لها".

واختتم المصدر التصريح بالقول: "إن وزير الخارجية تلقى دعوة لزيارة العراق ووعد بتلبيتها في الوقت الملائم للطرفين".