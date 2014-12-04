داعش والاستمتاع بالقتل

ثمة فرق بين ارتكاب جريمة القتل والاستمتاع بارتكاب جريمة القتل، جريمة القتل قد تحدث نتيجة غضب أو حقد أو رغبة في الانتقام، كما قد تحدث تمهيدا لجريمة تتلوها أو جريمة سابقة عليها؛ كأن يحاول لص سرقة تحول بينه وبينها يقظة من يريد أن يسرقه، أو يغطي على سرقة كشفت أمره فيها يقظة من قام بسرقته، وفي كل الأحوال تكون هناك علاقة شائكة ومعقدة بين القاتل والقتيل، سواء كانت علاقة قديمة كما في جرائم الثأر والانتقام، أو علاقة آنية كما يحدث في جرائم القتل الناتجة عن فورة الغضب وجرائم القتل المترتبة أو الممهدة لجرائم أخرى.

أما الاستمتاع بالقتل، فلا يحتاج القاتل فيه سببا لكي يقدم على قتل ضحيته، كما لا تكون هناك أي علاقة قديمة أو آنية بين القاتل والقتيل، الاستمتاع بالقتل ينطلق من رغبة متوحشة كامنة في الإنسان، أو على نحو أدق كامنة في من نزعت من نفسه القيم التي تجعل من الإنسان إنسانا، الاستمتاع بالقتل من شأنه أن يجعل أي إنسان يرمي به قدره في طريق القاتل قابلا أن يكون هو الضحية، الاستمتاع بالقتل أكثر توحشا من القتل على الهوية، فليس من المهم بالنسبة للقاتل من يكون الضحية، كما ليس مهما البلد الذي ينتمي إليه والدين الذي يؤمن به والعمل الذي يؤديه.

هذه الرغبة المتوحشة التي يحدثنا علماء الإناسة أنها كانت في الإنسان في عصور ما قبل التاريخ، كما يحدثنا علماء الإناسة أن الإنسان تجاوزها منذ أن بدأ يتحول إلى إنسان متحضر تحكم تصرفاته قيم إنسانية زادتها الأخلاق والأديان والأنظمة والعقوبات تماسكا وتطورا، هذه النزعة المتوحشة التي كان يتسم بها الإنسان البدائي لم يكن تخلص الإنسان منها حقيقيا، ذلك أنه ظل يحملها في داخله كجينات وراثية مقموعة أو مؤجلة لا تلبث أن تعلن عن نفسها عندما تتاح لها الفرصة، فيعود ذلك الإنسان المتوحش للظهور، وكأنما عشرات الآلاف من السنين لم تفصل بينه وبين ماضيه الغارق في القدم.

ذلك وحده ما يفسر لنا جرائم القتل التي تقوم بها الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها داعش، والتي يكشف كل تسجيل وثائقي لما تقوم به عن مدى استمتاع جنودها أو أتباعها بما يرتكبونه من جرائم القتل، والتي لا يمكن تفسيرها بغير يقظة الإنسان البدائي فيهم، بعد أن ظل كامنا آلاف السنين محجوبا بضوابط الأخلاق التي لم يعودوا يعترفون بها، وأسس الدين الذي لم يعودوا يؤمنون به، وعقوبات الأنظمة التي لم يعودوا يخشون أيا منها.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"