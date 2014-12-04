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صور تجمع بجوار المسجد النبوي

المصدر: الرياض- العربية.نت
جانب من التجمع.(تصوير: رامي داغستاني)
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حصلت "العربية.نت" على صور، تظهر تجمعاً بجوار المسجد النبوي في المدينة المنورة، واحتشاد عدد كبير من الزائرين للمسجد، هدفه ترقب لعملية الهدم لفندق يقع في المنطقة المركزية الشرقية الشمالية بجوار المسجد النبوي، خلال الدقائق القليلة المقبلة، إذ تم إخلاء المنطقة القريبة منه بالكامل، وجار التأكد حالياً من سلامة المنطقة من أي فرد لتبدأ عملية الهدم.

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