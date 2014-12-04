طائرات جديدة لـ"السعودية" توفر أبراج جوال وإنترنت

تتسلم الخطوط السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري طائرتين من طراز بوينغ (777-300 ER) ، تصل إحداهما إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ظهر اليوم الخميس، بهدف تدعيم خططها الطموحة والمتعلقة بتوفير المزيد من السعة المقعدية وأعداد الرحلات على القطاعات المختلفة، إضافة إلى توسيع شبكة رحلاتها الدولية وتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد تم تزويد مقصورة ركاب درجة الأعمال بمقاعد حديثة تستخدم لأول مرة في الخطوط السعودية، وصممت بعناية لتعكس الصورة الراقية والمميزة والحديثة، حيث ينفرد المقعد إلى 180 درجة ليصبح سريراً كاملاً، وقد تم اعتماد توزيع رحب بحيث تشتمل على درجتي الأعمال بسعة 30 مقعداً، والضيافة بسعة 351 مقعداً، كما زودت بخدمات الاتصالات والإنترنت، حيث يمكن للمسافر أن يبقى على اتصال دائم وهو بين الأجواء، وكذلك تتوفر أحدث البرامج السمعية والمرئية.

وتتسق استراتيجية المؤسسة لتحديث الأسطول مع المشاريع الضخمة للهيئة العامة للطيران المدني، والتي تهدف إلى تطوير وتوسيع العديد من مطارات المملكة، واستكمال العمليات الإنشائية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي يُعد واحداً من أكبر وأحدث المطارات المحورية على مستوى العالم، وذلك من خلال ما تحظى به هذه المنظومة من دعم ومتابعة من صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

هذا، ويجري الاستعداد لاستلام 6 طائرات أخرى من نفس الطراز، وكذلك 8 طائرات من طراز بوينغ (787-9) دريملاينر الأحدث الذي يدخل الخدمة لأول مرة اعتباراً من نهاية العام القادم 2015.