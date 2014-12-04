لا يستغرب من زوار أحد المطاعم الشهيرة في منطقة نجران، أكلهم وجبات غذائية بنكهة الصراصير، وبالذات بعدما كشفت أمانة المنطقة عن صورة تظهر تلك الحشرة وغيرها داخل الأدوات المستخدمة للطبخ.

لم تكتف الأمانة بالكشف عن تلك الصورة، بل قررت إغلاق المطعم الواقع في حي الضيافة، بعدما تبين لها أن مأكولاته تضر بالمستهلك.

وقالت الأمانة في بيان لها ورد لـ"العربية.نت": "مراقبو الإدارة بأمانة نجران قاموا بجولة تفتيشية تم من خلالها ضبط العديد من المخالفات الصحية التي استوجبت إغلاق المطعم وبشكل فوري، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، وهذا يأتي ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تبذلها الأمانة".