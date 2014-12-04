400 ألف رجل عانس في السعودية

أظهرت إحصائية محلية صادرة عن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة وعبر برنامج تيسير أمور الزواج أن عدد الرجال في السعودية من الذين وصلوا إلى سن الزواج و لم يتزوجوا بعد يقترب من 400 ألف رجل.

وقال الدكتور عصام كوثر الرئيس التنفيذي للوقف العلمي لـ"العربية.نت" إنه قبل ثلاثة أعوام تقريباً كان عدد الرجال الذين تجاوزوا سن الزواج ولم يتزوجوا 350 ألف رجل مقابل مليون وخمسمائة ألف فتاة لم تتزوج بعد".

وأضاف رئيس الوقف العلمي "حدثت زيادة في العدد خلال الأعوام الماضية ولهذا أسباب كثيرة لكن الحلول موجودة وهذا يتعلق بتيسير أمور الزواج والتي أصبحت جمعيات خيرية وجهات حكومية تهتم به وتشجع عليه".

ويرى بعض المراقبين بأن ارتفاع تكاليف الزواج إضافة إلى التأخر في الحصول على فرص مهنية أفضل لكلا الجنسين وانعدام الرغبة وزيادة نسبة المشاكل الزوجية هي أسباب رئيسية جعلت مليوني سعودي من الجنسين والذين وصلوا الى سن الزواج خارج التجربة حتى الآن.

وبحسب جمعيات خيرية تهتم بأمور الزواج فإن الرجال المتقدمين لطلب قروض مساعدة لتكاليف الزواج قد تجاوز بعضهم سن الخامسة والثلاثين متفوقين على عدد الأشخاص المتقدمين دون سن الخامسة والعشرين.





