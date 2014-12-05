أخلق بنا أن نفعل ذلك

وفقاً لصحيفة الأهرام: وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية المال العام، وسدّ الثغرات التي كشف عنها التطبيق، للحيلولة دون إفلات الموظف العام من عقوبة الرشوة، بمضي مدة محددة على ارتكاب الجريمة تطبيقا لمبدأ التقادم، وفيما أعرف فإنّ هذا المبدأ مطبّق وساري المفعول عندنا، وإن لم تخنّي الذاكرة فقد أسقطت تهمة وجهت إلى إحد المتهمين في كارثة سيول جدة لمضي عشر سنوات على ارتكابها، فأخلق بنا أن نطبق هذا التعديل عندنا في أنظمتنا، وحرام أن يفلت مرتكب الرشوة من العقوبة فهل نفعل؟ والشيء بالشيء يذكر، ذلك أن (نزاهة) طالبت بتكوين دوائر خاصة لمحاكمة المفسدين والتشهير بهم، عقب شكواها من تأخر البتّ في قضايا الفساد، وأودّ أن أذكّر نزاهة أنّه في الماضي كانت تؤلف لجنة خاصة لمحاكمة كل متهم في هذه القضايا، وخاصة الرشوة، وكان البتّ والإبرام فيها يتمّ من مجلس الوزراء، ولا داعي هنا لأن أذكر حالات معينة رغم أنّها ما زالت في الذاكرة، فعسى أن يأخذ المسؤولون عن البتّ في مطالبة نزاهة ذلك في اعتبارهم.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"