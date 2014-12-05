القبض على 50 "سكراناً".. وثلاثة ارتكبوا جريمة قتل

كشف مرور منطقة الرياض، اليوم، عن تمكن فرقه من ضبط 102 حالة جنائية، والقبض على 124 مطلوبا جنائيا خلال الأشهر السبعة الماضية.

وبين في تقرير إحصائي أن فرق مرور الرياض تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط حالات جنائية متنوعة خلال الحملات المرورية، منها ضبط أشخاص مطلوبين وسيارات مسروقة ومضبوطات جنائية وغيرها من الحالات التي سلمت جميعها للجهات ذات العلاقة، مثل أقسام الشرطة وأقسام مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمرور منطقة الرياض، العقيد حسن الحسن، أن غالبية الحالات الجنائية ضبطت خلال مداهمة مواقع التفحيط التي انحسرت في الآونة الأخيرة، مبينا أن ضبط الحالات الجنائية المتنوعة في مواقع التفحيط والتجمهر حولها يبرز خطورة هذه المواقع على الشباب، ويبين أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، والحرص على عدم تواجدهم في مثل هذه المواقع المشبوهة، مؤكدا استمرار الحملات المرورية، وتكثيف جهود وتواجد الفرق السرية، وفرق البحث والتحري بمرور الرياض والدوريات الرسمية في كافة المواقع الرئيسية والأماكن التي تكثر فيها المخالفات المرورية المؤثرة على سلامة قائدي المركبات، مشددا على أن مرور الرياض لن يتهاون مع المخالف، وسيطبق الأنظمة بشكل حازم.

وكان التقرير الإحصائي لمرور الرياض، قد كشف عن أبرز الحالات التي تم ضبطها خلال الأشهر السبعة الماضية، ومنها ضبط قضية تزوير في رخصة قيادة، وضبط ٩ سيارات مسروقة، وتسليمها بسائقيها لجهات الاختصاص.

كما تضمن التقرير معلومات عن القبض على ٥٠ شخصا كانوا في حالة غير طبيعية (في حالة سكر وغيرها)، والقبض على ٢٧ شخصا مطلوبا لأقسام الشرطة، والقبض على ٣ أشخاص في قضايا صدم متعمد تسببت في وفاة الأطراف الأخرى.

ومن أبرز الحالات التي ذكرها التقرير، تمكن فرق المرور من القبض على شخص بحوزته نصف كيلو حشيش مخدر، إضافة إلى ضبط ٦ حالات أخرى لحيازة ممنوعات.

وألقت فرق المرور القبض على ٣ أشخاص بحوزتهم ٣٠٦٧ قرص كبتاجون، و ١٠٧٥ قرص زناكس، كما قبضت على شخصين قاوما رجال الأمن.