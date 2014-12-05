صور لـ15 ألف لتر خمر ضبطت في جدة

قامت هيئة جدة ممثلة في أربعة مراكز هيئة بحملة مكثفة، لمكافحة الخمور المصنعة من مياه المجاري والمستنقعات الآسنة بمنطقة بريمان بمحافظة جدة، وتم تمشيط المنطقة التي اتخذتها بعض العمالة المخالفة مقراً لتجهيز وتصنيع العرق المسكر (الخمر)، مستغلين وعورة المكان وكثافة الأشجار للتخفي، مستخدمين المياه الآسنة في التصنيع، حيث تم بحمد الله وتوفيقه ضبط أربعة مصانع خمر تحوي قرابة 15 ألف لتر من الخمور ومجموعة أدوات تستخدم في تصنيع الخمور كانت مخبأة وسط الأشجار الكثيفة.

كما ضبط أحد العمالة في حالة تلبس، وتم إتلاف الخمور وإعداد ما يلزم من محاضر لإحالتها لجهة الاختصاص. أوضح ذلك المتحدث الإعلامي بفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منطقة مكة المكرمة عبدالرحمن محمد الجابري.