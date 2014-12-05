هيئة الغذاء تسعى إلى وضع تسعيرات الأدوية المناسبة

زار وفد من اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتقى الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور إبراهيم الجفالي.

وتحدث الدكتور المشعل عن خطط الهيئة للمرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه صناعة الأدوية محلياً، مشدداً على أهمية تشجيع الصناعات الوطنية.

وناقش أعضاء اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية، المعوقات التي تواجههم في هذا المجال، واستعرضوا إجراءات إنشاء مصانع للأدوية بالتعاون مع مصانع عالمية وفق الإجراءات والأنظمة التي تسنها هيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى وضع التسعيرات المناسبة.