948 مشتكياً من مستشفيات حائل

استقبلت إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة حائل خلال العام الماضي (948) شكوى من مختلف مكاتب الإدارة بمستشفيات المنطقة.

وأوضح مدير الإدارة الأخصائي الاجتماعي سعود الزعيزع، أن إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة حائل استطاعت حل 866 شكوى، فيما لا تزال 82 شكوى تحت الإجراء، مؤكداً أن الإدارة تسعى لكسب رضى المرضى وذويهم عن الخدمات المقدمة لهم لدراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة .

وأبان أن هناك آليات محددة لقياس رضى المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، ومن ثم تحليلها والاستفادة من النتائج لوضع توصيات لتطوير الأداء في المنشآت الصحية، مفيداً أنه عقدت 5 دورات تدريبية خلال العام الماضي بمكاتب إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفيات لرفع كفاءة العاملين في مهارات التعامل مع المرضى وذويهم وحل المشاكل التي تقع في المرافق الصحية.