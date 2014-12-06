الأمير مقرن بن عبدالعزيز..أبوة حانية من أجل الكاميرا

خلال رعايته حفل الخيل السنوي الكبير على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، في الرياض مساء اليوم، استوقف ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز مشهد طفل وهو يلتقط عدة صور للمناسبة، في مشهد عنوانه "أبوة حانية من أجل الكاميرا".

الطفل هو متعب بن عبدالعزيز الحضيف، لم يتجاوز عمره ثمانية أعوام، قام بالسلام على ولي ولي العهد، وسمح الأمير مقرن بالتقاط عدد من الصور التذكارية.

ووجه الأمير مقرن بن عبدالعزيز للطفل الحضيف عدداً من الأسئلة بخصوص هوايته للتصوير الفوتغرافي، مبدياً إعجابه به كموهبة تحتاج للتنمية والاهتمام.

واستمع الطفل لتشجيع لولي ولي العهد وتوجيهاته لتنمية وصقل هوايته في مجال التصوير الفوتغرافي.

يذكر أن الطفل الحضيف يبلغ من العمر (8 سنوات) بدأ ممارسة هوايته (التصوير الفوتغرافي) قبل 4 سنوات وحصل خلال السنوات الماضية على أكثر من 25 جائزة في مسابقات التصوير الفوتغرافي بمنطقة الرياض.