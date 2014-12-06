الإطاحة بعصابة الفلل والشقق السكنية بجدة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي بأنه تمكن رجال الأمن في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة وبمتابعة مدير شرطة محافظة جدة اللواء مسعود بن فيصل العدواني من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية العربية تتراوح أعمارهم بين (19-64) عاما، يقومون بسرقة ما بداخل الفلل والشقق السكنية، وتتمثل بأموال ومقتنيات شخصية ومجوهرات بأحياء متفرقة من المحافظة، ومن خلال مجريات التحقيق تبين تورطهم في ارتكاب قضايا سابقة مماثلة وأكد المقدم "القرشي" أن المتهمين لا تزال التحقيقات جارية معهم؛ تمهيداً ﻹحالتهم وأوراق القضية للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.