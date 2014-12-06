تشير الأرقام إلى..

يظهر الفقر في العالم كعلامة فارقة الكل يعمل على البنية التركيبية الداخلية من أجل تقليص النسب وعودة اكتمال البناء الاقتصادي والمالي في غمرة النمو المتسارع في الدول الصناعية، ففي القرن الثامن عشر، اكتشف رجال الصناعة أن مصالحهم يمكن تحقيقها عن طريق إلغاء القيود التي فرضها التجار، وظهور مذاهب اقتصادية تدعو إلى الحرية الاقتصادية.

ومن خلال دراسة أعدتها "منظمة العمل العربي" أن ربع المواطنين العرب يعيشون تحت خط الفقر ويزدادون بنسب كبيرة، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليار إنسان في العالم يعانون من الجوع المزمن، وأن عدد الجياع في تزايد مستمر، وأكد "أوليفر دي شاتر" أنه كل ست ثوان يموت طفل في العالم بسبب نقص الغذاء، مؤكداً أن السبب في هذه الكارثة يتمثل في التجارة الدولية غير العادلة.

والآن تنحصر هذه الأرقام ضمن مقارنة تقديرية لنسبة الفقر في العالم العربي، والمهم هنا قبل كل شيء هو الشكل المراد الحصول عليه من خلال ما قدمه المؤلف عقيل عيدان الذي ميز شهادة جان جاك روسو ونظرته التنويرية للإنسان، قائلاً: إن الأرقام تشير إلى أن 25 مليون إيطالي عاشوا خلال سنة 2007 في فقر مطلق حسب معايير المعهد الوطني للاحصائيات، وتحدث البنك الدولي، عن كارثة اجتماعية نشأت في بلدان تنفق أكثر من 50 في المئة من دخلها على الغذاء ولكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس الهاجس الوحيد في العالم، وليس في البلدان الفقيرة فقط، فمؤشرات عدم المساواة تزايد في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، فقد نشر المركز الوطني الفرنسي للدراسات والإحصاء في 2008 دراسة اقتصادية تشير إلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في فرنسا.

فغالباً ما يظل العمل تبعاً للغاية - وغايات العالم تكمن في مكونات بيئة السوق وعوامل متعددة أهمها الاقتصاد والسياسة والمنافسة والتكنولوجيا - ما جعل الخيارات والتسهيلات أكبر من الأهداف، والجدير بالذكر أن العوامل المؤثرة تركز على الوكلاء والتجار أكثر من السماسرة والأفراد.

ولن تجدي مكافحة الفقر طالما أن الصراع والحروب تدور رحاها في أرجاء العالم العربي، وأيضاً في غياب منظومة الوعي وضعف الاستعداد للكوارث وعدة أسباب أخرى سياسية واقتصادية، ولو أحصينا الفقر بشكل أفضل لرشحنا العالم الثالث بالمركز الأول عطفاً على النسبة المئوية ألعالية من هذه التركة غير السارة.

وتبعاً لذلك، فربما يتساءل الفرد لماذا ينبغي على العالم الاستسلام للعجز والفقر؟ وأن أموراً عديدة يقينية متصلة بوسائل تقنية تربط بين الدول لها صور واضحة تستطيع أن تبذل الكثير وتمد يد العون وتعرض البدائل، فالنمو السكاني الكبير يعقد الأمر كثيراً، فيصعب الحفاظ على الأرواح الفائضة التي تجاوزت الإحصاء السكاني.

وهناك أسس اقتصادية لها علاقة وثيقة بالفقر والدخل أهمها انخفاض معدل النمو السنوي في نصيب الفرد العربي من الناتج الوطني الإجمالي، وضعف الإنتاج، وشح المياه وقلة موارد الزراعة، والبطالة، وضعف البنية الأساسية للاقتصاد، جميعها أسباب جوهرية تنطوي تحت مظلة الفقر المطلق.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"