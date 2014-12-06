حملة لمنع التدخين داخل "المنزل"

أطلقت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء برنامج " زواج بلا سموم " يستهدف 600 زوج وزوجة من حديثي الحياة الزواجية في مكافحة آفة التدخين، في حملة الأولى من نوعها، تهدف إلى منع التدخين داخل المنزل وخارجه للأزواج.

وكشف مدير عام الجمعية الشيخ عادل الخوفي أن الإيرادات في الجمعية ارتفعت 86 بالمئة مقارنة بالعام المنصرم , حيث قدمت الجمعية منذ إنشائها 20 مليون ريال، استفاد منها 7456 شاباً وفتاة، فيما تجاوزت مبالغ المساعدات العينية 828 ألف ريال، وخلال العام الماضي قدمنا مساعدات نقدية قدرها 2.7 مليون ريال لـ1483 شاباً.

كان ذلك في حفل التكريم الأول للجهات الإعلامية المساهمة مع الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ ناصر بالنعيم و ممثل هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالمحسن الملحم و مدير إذاعة القرآن الكريم خالد بن محمد الرميح وثلاثين إعلاميا من الصحف الورقية والإلكترونية والتلفزيون والإذاعة .

وناقش اللقاء إمكانية توسيع نشاط الجمعية بحيث يتم افتتاح المزيد من المراكز التابعة للجمعية واستقبال أكبر قدر من المستفيدين حيث أوضح الإعلامي أحمد المغلوث أن الأحساء عدد سكانها يفوق مليون وستمئة ألف شخص مما ينبغي تكثيف أعمال الجمعية لتغطية هذا العدد الكبير وخاصة أن رجال الأعمال بالأحساء يقومون بجهود كبيرة للتوسع في المجال الخيري .

وأكد الشيخ خالد البشر عضو مجلس الإدارة أن الجمعية قامت بدراسات أوضحت أن الإحصائيات التي يتناقلها المجتمع المحلي بوجود عدد خيالي من العوانس وكذلك بعض الأسباب الرئيسية للطلاق وصعوبة الزواج هي غير دقيقة وبعضها مبالغ فيها ويعود ذلك لعدم الرجوع لأصحاب الشأن من الجهات المتخصصة ودور الجمعية هو إقامة البرامج التثقيفية التي تسعى للزواج الناجح .