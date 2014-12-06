شركة الكهرباء: لن نضع المتعثرين في قوائم سوداء

نفت الشركة السعودية للكهرباء وجود أي نية لديها أو قرار مستقبلي متعلق بوضع المتعثرين في سداد الفواتير على القائمة السوداء في نظام سمة، مؤكدة أنه لا يوجد ربط حاليا بين الشركة والنظام .

وقال المهندس منصور القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين للشركة السعودية للكهرباء لـ"العربية.نت": "إنه لا يوجد حاليا ربط بين أنظمة السداد في الشركة السعودية للكهرباء ونظام سمة، كما أنه لا يوجد في سجلات الشركة بند تحت مسمى القوائم السوداء، لأننا نستحضر دائما أهمية الكهرباء بالنسبة للمواطن والمقيم".

وأضاف القحطاني "في حالة عدم السداد تعمل الشركة حسب الدليل المعتمد باتخاذ كامل الإجراءات والتي آخرها اضطرارها لفصل الخدمة، لأن هناك آلية مطبقة تهتم بتحصيل الفواتير بشكل منتظم وهي آلية مقرة ومعلن عنها".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت سيلا من النقاشات حول اعتزام الشركة ربط المتعثرين في سداد الفواتير بنظام سمة، وذلك عبر وضعهم في قائمة سوداء تلزمهم بالسداد قبل القيام بأي إجراءات تتعلق بطلب القروض الشخصية أو إتمام معاملات خاصة بهم .

وبحسب الشركة السعودية للكهرباء فإن عدد المشتركين قد تجاوز مليونين ونصف المليون مشترك تصلهم الفواتير عبر كافة وسائل الاتصال والخدمات الذكية، إضافة إلى التزام الشركة بإصدار الفواتير الورقية لكن تجاوزت قيمة استهلاكهم الشهري من الكهرباء حاجز المئة ريال.