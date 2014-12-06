طريقة تخلص أمانة جدة من مياه الأمطار

أوضحت أمانة محافظة جدة أن الخطة والتي يتم تنفيذها خلال موسم الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مدينة جدة تعتمد على رصد دقيق لمواقع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والطرق الرئيسية والمناطق المنخفضة داخل الأحياء والمخططات السكنية، حيث يبلغ عددها 688 موقعاً منها 466 موقعاً حرجاً وتتم والاستفادة من إمكانات البلديات الفرعية في رفع المياه والمخلفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الدفاع المدني، والمرور، والأمن العام، والهلال الأحمر، من خلال تحديد دقيق للمهام والمسؤوليات .

وقالت الأمانة إن خططها تشمل آليات للتعامل مع المشكلات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة من خلال خطة شاملة لنشر الفرق الميدانية ومعدات شفط المياه ومتابعة شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، ورش مناطق تجمعات المياه لمكافحة انتشار البعوض.

وأشارت أمانة جدة إلى جاهزية أكثر من 1600 عامل يعملون على مدار الساعة يدعمهم 512 معدة تشمل صهاريج ومضخات شفط للمياه متعددة الأحجام، موزعة على جميع أحياء جدة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن سقوط الأمطار وسرعة تصريفها، ومكافحة الآفات التي قد تنتشر في مواقع تجمعات المياه من خلال 570 عنصراً من منسوبي صحة البيئة وفرق الاستكشاف اليرقي وفرق تغطية مواقع توالد البعوض والذباب وفرق البلاغات والعمليات والاستقصاء الوبائي وفرق تركيب المصائد الضوئية والرش الفراغي .

وتتضمن استعدادات أمانة جدة لموسم الأمطار تشكيل فرق مساندة في البلديات الفرعية لدعم ومساندة الإدارة العامة للنظافة والمرادم للعمل على مدار الساعة في تصريف مياه الأمطار وأعمال الشفط والنظافة في نطاق 14 بلدية فرعية بمحافظة جدة، بالإضافة إلى الاستفادة من شركات النظافة التي تعمل في تنفيذ مشروعات الأمانة للمشاركة في تصريف مياه الأمطار ومتابعة شبكات تصريف السيول في حال سقوط أمطار غزيرة، إلى جانب تكليف شركة متخصصة للقيام بأعمال نظافة شبكات وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول بصورة دورية منتظمة، بما في ذلك غرف التفتيش وخطوط الشبكة واختبار كفاءة سريان المياه بها.

كما حددت الخطة مهام فرق مباشرة المواقع الجديدة بالتواجد في غرفة تنسيق بلاغات السيول بشكل دائم عند هطول الأمطار، واستلام البلاغات من المنسق العام ومباشرة المواقع.

وفي إطار الجهود التي تقوم بها الأمانة للتعامل مع البلاغات فقد تم تجهيز مركز الطوارئ بعدة أنظمة بهدف تطوير خدمة الرد على بلاغات المواطنين الخاصة بالسيول والأمطار واستقبال البلاغات من خلال عدد من المأمورين المخصصين للرد على البلاغات.