أول سباحة سعودية لم تصل إلى العالمية

لم يتحقق حلم مريم عابد أول سباحة سعودية منذ 20 عاماً حتى الآن، فقد تمنت أن تشاهد علم بلادها على سارية المحافل الدولية والمسابقات الرياضية للسباحة.

مريم التي جاهدت نفسها وتحدت الصعاب أصبحت بعد ذلك مدربة سباحة وإنقاذ معتمدة، ولكن لعدم السماح لها بمزاولة ما تدربت عليه إلا في أماكن محددة، اضطرت أن تعمل الآن في أحد المستشفيات الحكومية بوظيفة فنية علاج طبيعي.

السباحة والمدربة مريم عابد قالت لـ "العربية.نت": "إن انطلاقتها كسباحة بدأت قبل 20 عاماً من نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، بعد ذلك حاولت أن تتطور نفسها كي تشارك في المسابقات الخارجية للسباحة، لكن الظروف المحيطة بها والأنظمة منعتها من ذلك، فالتحقت بنادي حي السفارات وعملت فيه كمدربة لمدة 4 سنوات، ثم انتقلت إلى مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وحالياً تعمل فنية علاج طبيعي بأحد المستشفيات الحكومية.

وأكملت مريم أن تدريبها للنساء فقط، حيث دربت مواطنات بشكل كبير من مختلف الأعمار، حتى إن بعضهن تجاوزت الـ50 عاماً.

وعللت مريم أن قلة المراكز المتخصصة للسباحة للنساء وعدم وجود مدربات معتمدات سيشكل خطورة كبيرة على الجنس الأنثوي، خاصة في ظل ما نسمعه من حوادث غرق في البحار أو الاستراحات المستأجرة، فهناك أكثر من 70% من النساء السعوديات يفتقدن للسباحة، ورجحت ذلك إلى الأعداد اليومية من الطلبات والمكالمات التي تستقبلها من أجل تعليمهن السباحة .