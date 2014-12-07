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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

إنه إنجاز لو تحقق

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى استحداث مسار ثالث تحت مسمّى «المسار المهني» في المرحلة الثانوية من التعليم العام، لتجهيز الطلاب للالتحاق بالمسار المهني؛ وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل المعيقل أنّ سمو وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وافق على مشروع المسار المهني، بعد أن تمّ التفاهم مع وزير العمل، وسيتمّ استحداث مسار مهني تعليمي في المرحلة الثانوية، ليصبح المسار الثالث بعد المسارين الحاليين العلمي والأدبي، وهذا لو تحقق فهو إنجاز عظيم، وخطوة بعيدة المدى نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق، فضلاً عن توطين العمالة، ولكن شريطة أن يجد المتخرجون من هذا المسار كليات تقنية تحقق ذلك، وبالذات كليات تدرّس الطلاب وتدربهم على التقنية المعرفية أداة وتطبيقا، أي إجادة الأداة كالحاسب الآلي والتطبيق كالبرمجة، وهذا يتطلب غربلة وإعادة هيكلة الموجود من الكليات كالتي تدرّس فيما أعرف مهناً يدوية، فنحن لسنا في حاجة إلى كهربائيين أو سباكين سعوديين متخرجين من كليات، فالسوق مكتظ بالأجانب في هذه المهن، ولن يستطيع السعوديون منافستهم، وهذا يسري على معاهد التدريب، والمفروض فيما أرى أن يشمل المسار المهني الفندقة، فهل يتحقق كل ذلك؟

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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