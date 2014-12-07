الأمير سلمان يجتمع مع قادة القوات المسلحة

ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الاجتماع الدوري برئيس هيئة الأركان العامة، وقادة أفرع القوات المسلحة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير سلمان استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز عن درجة استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الظروف والأوقات.

وقد نقل ولي العهد لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وتقديره لجهودهم في الدفاع عن الوطن ومقدساته، كما أشاد بما يتحلى به ضباط وأفراد القوات المسلحة من تأهيل وعطاء وتضحية في سبيل وطنهم.