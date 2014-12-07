القبض على المراهق "سارق السيارات" في الرياض

تلقى مركز العمليات الأمنية بالرياض، بلاغاً يفيد بقيام شخص بسرقة سيارة من نوع جمس تاهو، وذلك بعد إنزال سائقها منها بالقوة، وبعدها بدقائق ورد بلاغ آخر عن قيام قائد مركبة من نوع جمس تاهو، أنه قام بضرب أحد العمالة داخل محطة وقود وسرقة محفظة عامل المحطة، ما دعا الدوريات الأمنية الى تكثيف البحث عن المطلوب وتوسع عملية البحث في محيط البلاغ، بعد ذلك تمت مشاهدة السيارة المسروقة في الدائري الجنوبي، وتمت متابعتها، حتى سمحت الظروف لإيقاف من يقودها بالقوة، وبعد إيقاف السيارة، ترجل منها السارق على قدميه محاولاً الهرب، وتمت مطاردته، وحاول الاختباء داخل أحواش الأغنام القريبة من مكان هروبه، ولكن تم القبض عليه مختبئاً داخل أحد الأحواش.

بعد القبض على الجاني، تم التعرف على هويته، واتضح أنه يبلغ من العمر 18 عاماً، وبعد التحقيق معه اعترف أنه امتهن سرقة السيارات، بعد تهديد أصحابها وإنزالهم منها بالقوة.

كما جرى تسليمه مع المضبوطات لمركز شرطة العزيزية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، ومن ثم إحالته للقضاء الشرعي لينال جزاءه العادل.

