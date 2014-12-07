معلومات للعربية تكشف استخدام إرهابيين لـ"الواتس آب"

كشفت قناة العربية، تفاصيل جديدة حول إعلان وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على 135 إرهابياً.

وقال مدير مكتب "العربية" في السعودية خالد المطرفي خلال استضافته في نشرة الرابعة أن بعض الموقوفين تم القبض عليهم من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل "الواتس آب".

وأضاف أن تلك الرسائل كانت تدعو للتحريض والفتنة، والدعوة إلى أفكارهم الهادفة إلى زعزعة الأمن داخل السعودية.

وأشار المطرفي إلى أن "إعلان الداخلية يمثل إجمالي من تم القبض عليهم خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم".

ولفت إلى أن بيان الداخلية لم يفرق بين السنة والشيعة، وإنما كان سواسية، رغم أن عشرين شخصا من المقبوض عليهم هم من الطائفة الشيعية.