صور نهاية متسلق جبل في الباحة

تمكن طيران الأمن من إنقاذ شخص بعد سقوطه وتعرضه لإصابة شديدة بالركبة ورضوض قوية في أنحاء متفرقة من جسده في منطقة جبلية صعبة التضاريس بعقبة سبة بمحافظة المندق في الباحة.

وأوضح الناطق الإعلامي بطيران الأمن أن مركز القيادة والسيطرة بطيران الأمن تبلغ عن تعرض مواطن بالعقد الرابع من عمره لانزلاق في منحدر جبلي أدى إلى سقوطه، مبيناً أن هذه المنطقة ذات تضاريس شديدة الوعورة ويصعب الوصول إليه.

وأضاف أنه على الفور تم تحريك طائرة مجهزة بمعدات خاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وعند الوصول للمكان المحدد تم إنزال المنقذ لمعاينة الشخص الذي سقط تبين عدم مقدرته على الحركة لتعرضه لإصابة شديدة بالركبة ورضوض متعددة في جسده جراء سقوطه، حيث تم انتشاله بطريقة آمنة ونقله بالطائرة إلى مطار العقيق بالباحة، حيث كان الهلال الأحمر في انتظار وصول المصاب وتم نقله لمستشفى الملك فهد بالباحة.