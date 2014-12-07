فيديو.. العاصمة الرياض إلى أين؟

قد لا يعلم البعض أن سكان الرياض لا يحفظون أسماء أحيائها باستثناء الشهيرة منها والمعروفة، ومنهم من لا يدري ماذا يحدث في الطرف الآخر من المدنية أو ماذا يوجد هناك، وفقاً لفيديو أعدته قناة "العربية"، يجيب عن الكثير من الأسئلة ولعل من أبرزها "إلى أين تتجه العاصمة؟".

ليس لأنهم لا يحبون الخروج من منازلهم إنما لكون المدينة قد توسعت بصورة كبيرة حتى بات البعض يقول إنه لا يعرف لها بداية ولا نهاية، العاصمة الرياض قد تكون الأكبر عربيا وهي بالتأكيد واحدة من أسرع مدن العالم توسعاً من حيث المساحة، ولا يستطيعُ أحد أن يعرف متى ستتوقـف الرياض عن التوسع.

الظاهر وبحسب ما يقول الناس فإن هوامير الأراضي هم من يخططون مستقبل المدينة وإلى أين تتـجه كيفـما أرادوا، ليس بناء على البنية التحتية للرياض وطاقتها وإنما تحقيقا لمصالحهم، اليوم يقررون التمدد شمالا غداً إلى الشرق وبعد غد نحو الغرب، وتخطيط الأحياء وتوزيعها من اختصاصهم حتى تسمية الحي.