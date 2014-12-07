مقتل 2 من عصابة إثيوبية أطلقت النار على حرس الحدود

صرح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بأنه عند الساعة الثامنة من صباح أمس السبت، وأثناء مباشرة دوريات حرس الحدود مهامها في إجراءات القبض على عدد من مجهولي الهوية، الذين يمتهنون بيع المواد المخدرة والمسكرة في إحدى المناطق الجبلية الوعرة بمحافظة النماص بمنطقة عسير، تعرض رجال الأمن لإطلاق نار، حيث تم التعامل مع الموقف بمقتضى الأنظمة والرد على مصدر إطلاق النار بالمثل والسيطرة على الموقف، مما نتج عنه مقتل (2) منهم وإصابة (3) والقبض عليهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، واتضح بأنهم يحملون الجنسية الإثيوبية، وبحوزتهم (82) قرص كبتاجون، وبرميل مُسكر مصنع محلياً، ومسدس ربع، كما نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة (4) من رجال حرس الحدود، حيث تلقوا العلاج اللازم وعادوا لممارسة مهامهم الأمنية.

وبيّن أن الجهات المختصة باشرت في إجراءات الضبط الجنائي للحادثة واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.