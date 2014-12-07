هيئة الغذاء تحذر من "زينو كافيه"

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين من مستحضر زينو كافيه (ZINO COFFEE)، لأنه يحمل ادعاءات مضللة، وجرى غشه بمواد دوائية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa، أن المستحضر يسوّق من قبل محلات عطارة ومواقع إنترنت على أنه مستحضر طبيعي وفعّال لمعالجة العديد من الأمراض، في حين أظهرت تحاليل مختبرات الهيئة أن هذا الادعاء مضلل وليس له أي أساس من الصحة، إذ أنه غش بمواد دوائية.

وتروج محال العطارة والمواقع الإلكترونية لمنتج "زينو كافيه" بادعاءات مضللة وتصفه بأنه معجزة في مجال الطب البديل بتقنية ألمانية، ويشفي من نوبات الربو ومن حساسية الأنف والصدر والجيوب الأنفية، ومن الالتهابات المزمنة والحادة كالتهاب العظام وآلام المفاصل وأكزيما الجلد والصدفية والروماتيد وقرحة القولون المزمنة وأمراض الكبد.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب هذا المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات، مشيرة إلى أنها خاطبت الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لسحب ومنع تداول هذا المستحضر من الأسواق.

وأهابت بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية وذلك عن طريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، تلفون 0112038222 تحويلات (2354 و2340 و5721 و2356) ، أو فاكس 0112057662، أو على البريد الإلكتروني NPC.Drug@sfda.gov.sa

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