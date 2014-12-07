مواطن يستنجد بعد علوقه في مستنقع مائي

تمكنت فرقة الإنقاذ بمركز الدفاع المدني بمدينة تربة التابعة لمحافظة بقعاء شمال غرب مدينة حائل، من إنقاذ مواطن مساء اليوم دخل بسيارته لقاع مستنقع مائي بفيضة العرايش شمال مدينة تربة .

وذكر الرائد/ نافع الحربي الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل لـ"العربية.نت"، ‏أ‬ن المواطن حاول الاقتراب بمركبته من المستنقع، وأدى هذا إلى انزلاق المركبة إلى قاع المستنقع، والتي تعذر إخراجها نظرا لوعورة المكان وخطورته.

وأشار الحربي إلى أن قائد المركبة لم يتعرض قائدها لأي أذى. وأكد أن مديرية الدفاع المدني ما زالت تطالب كافة الإخوة المتنزهين بضرورة الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه وعدم المجازفة في عبورها، لأن أغلبها مناطق طينية منزلقة بالغة الخطورة.