آمال الحكومة السعودية من قمة "الدوحة"

كشفت الحكومة السعودية عن آمالها من قمة الخليج، المزمع عقدها غداً في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة الشيخ تميم بن حمد.

وقالت في بيان لها بعد عقدها جلسة وزرائها الأسبوعية في الرياض برئاسة ولي العهد، الأمير سلمان بن عبدالعزيز "أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين التي ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء في قطر برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف "نوه المجلس بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، سائلاً الله أن تسهم جهود القادة في تحقيق المزيد من الإنجازات، تلبية لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس. واطلع مجلس الوزراء على جدول أعمال الدورة (الخامسة والثلاثين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه".