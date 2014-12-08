أمانة جدة تحبط تعديات على 500 ألف متر

أحبطت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مخططاً عشوائياً على مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، وذلك شمال شرق كبري ذهبان، وتمت إزالة ستة أحواش كبيرة وجميع البتر واللوحات الوهمية المستخدمة في الموقع .

من جهته أوضح رئيس بلدية ذهبان المهندس فهد الزهراني أنه تلقى معلومات من أحد المراقبين خلال جولته الميدانية تفيد برصد حالة تعد على مساحة كبيرة وأنه بدأ في وضع البتر وبناء 6 أحواش على مساحات كبيرة.

وأضاف الزهراني انتقل فريق من إدارة المراقبة بالفرع إلى الموقع وأزال جميع اللوحات من على الموقع المعتدى عليه، بالإضافة إلى إزالة البتر والأحواش، مشيراً إلى أن عملية الرصد سبقها تنسيق ووضع خطة طوارئ لتتبع هذه الحالات ومعرفة مواقعها وتجهيز معدات البلدية مع تكليف مراقبين لتمشيط المنطقة صباحاً ومساء، وفي هذا السياق تؤكد أمانة محافظة جدة بأنها من خلال بلدياتها الفرعية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات بجميع أشكالها داخل النطاق العمراني وتحذر في الوقت ذاته من مخالفة الأنظمة ومن يثبت تعديه فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.