أمطار الطائف .. إغلاق طريق وصاعقة تقتل مقيم

شهدت محافظة الطائف أمطاراً متفرقة بين خفيفة شملت الحوية والسيل والمحاني ومتوسطة على جبل الهدا والكر .

وقال الناطق الإعلامي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف إنه "تم إغلاق طريق الهدا - الكر احترازياً عند الساعة (1:54) من مساء هذا اليوم الاثنين، حفاظاً على سلامة سالكي الطريق، محذراً المواطنين والمقيمين من الاقتراب من مجاري السيول والأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار والمستنقعات، وأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار في الساعات المقبلة.

فيما شهدت مكة المكرمة أمطاراً خفيفة في بعض المناطق ولا تزال سماؤها غائمة، والإرهاصات الأولية تشير إلى احتمالية ذلك في الساعات المقبلة.

من جهة أخرى لقي مقيم حتفه اليوم إثر صاعقة رعدية في منطقة السيل الصغير بالواصلية جراء هطول الامطار التي شهدتها محافظة الطائف

وقال العقيد الشريف أنه " توفي مقيم في مزرعة للدواجن با الطائف بصاعقة رعدية بسبب الامطار الرعدية التي هطلت على محافظة الطائف عصر اليوم".

