السعودية.. تغيير وزاري كبير يشمل 8 وزارات

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتغيير وزاري كبير، يشمل ثمان وزارات، وهي وزارات: الشؤون الاجتماعية، والإسلامية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم العالي، والزراعة، والصحة، والثقافة الإعلام، والنقل، كما أمر الملك عبدالله بترقية اللواء سليمان بن عبدالله العمرو (مدير عام الدفاع المدني) إلى رتبة فريق، وترقية اللواء عثمان بن ناصر المحرج (مدير الأمن العام) إلى رتبة فريق.

وتضمنت الأوامر الملكية:

تعيين سليمان الحميد وزيراً للشؤون الاجتماعية بديلاً للدكتور يوسف العثيمين الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه

تعيين المهندس وليد الخريجي وزيراً للزراعة، بديلاً للدكتور فهد بالغنيم الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه

تعيين المهندس عبد الله المقبل وزيراً للنقل، يدبلاً للدكتور جبارة الصريصري الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه

تعيين الدكتور عبدالعزيز الخضيري وزيراً للإعلام.

تعيين الدكتور خالد السبتي وزيراً للتعليم العالي، بديلاً للدكتور خالد العنقري الذي أعفي بناء على طلبه

تعيين الدكتور فهاد الحمد وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، بديلاً للمهندس محمد جميل أحمد ملا الذي أعفي بناء على طلبه

تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل وزيراً للشؤون الإسلامية، بديلاً لصالح آل الشيخ الذي أعفي بناء على طلبه

تعيين الدكتور محمد آل هيازع وزيراً للصحة.

تعيين الدكتور عصام بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزير دولة وعضو

الوزراء.