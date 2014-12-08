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السعودية.. تغيير وزاري كبير يشمل 8 وزارات

المصدر: الرياض - العربية.نت
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أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتغيير وزاري كبير، يشمل ثمان وزارات، وهي وزارات: الشؤون الاجتماعية، والإسلامية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم العالي، والزراعة، والصحة، والثقافة الإعلام، والنقل، كما أمر الملك عبدالله بترقية اللواء سليمان بن عبدالله العمرو (مدير عام الدفاع المدني) إلى رتبة فريق، وترقية اللواء عثمان بن ناصر المحرج (مدير الأمن العام) إلى رتبة فريق.

وتضمنت الأوامر الملكية:

سليمان الحميد سليمان الحميد

تعيين سليمان الحميد وزيراً للشؤون الاجتماعية بديلاً للدكتور يوسف العثيمين الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه

وليد الخريجي وليد الخريجي

تعيين المهندس وليد الخريجي وزيراً للزراعة، بديلاً للدكتور فهد بالغنيم الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه

عبدالله المقبل عبدالله المقبل

تعيين المهندس عبد الله المقبل وزيراً للنقل، يدبلاً للدكتور جبارة الصريصري الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه

THUMBNAIL_ مقابلة مع عبدالعزيز الخضيري THUMBNAIL_ مقابلة مع عبدالعزيز الخضيري

تعيين الدكتور عبدالعزيز الخضيري وزيراً للإعلام.

نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي

تعيين الدكتور خالد السبتي وزيراً للتعليم العالي، بديلاً للدكتور خالد العنقري الذي أعفي بناء على طلبه

فهاد الحمد فهاد الحمد

تعيين الدكتور فهاد الحمد وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، بديلاً للمهندس محمد جميل أحمد ملا الذي أعفي بناء على طلبه

سليمان أبا الخيل سليمان أبا الخيل

تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل وزيراً للشؤون الإسلامية، بديلاً لصالح آل الشيخ الذي أعفي بناء على طلبه

الدكتور محمد آل هيازع الدكتور محمد آل هيازع

تعيين الدكتور محمد آل هيازع وزيراً للصحة.

عصام السعيد عصام السعيد

تعيين الدكتور عصام بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزير دولة وعضو
الوزراء.

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