القبض على قاتل بجدة

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطيه القرشي بانه في صباح هذا اليوم الأحد 15 صفر 1436 تلقت الجهات الامنية بشرطة محافظة جدة بلاغا من مستشفى الثغر العام مفادة وصول شخص به نزف دموي ، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصين من مركز شرطة المنتزهات والجهات الاخرى ذات العلاقة الى المستشفى وبعد اجراءات المعاينة والفحوصات تبين بان المجني عليه شاب سعودي الجنسية في العقد الثاني من عمره به اصابه جراء الاعتداء عليه بآله حاده وعلى اثرها فارق الحياة .

واكد المقدم القرشي " بانه بعد التحقيقات تمكن رجال البحث الجنائي وبمتابعة من مدير شرطة محافظة جدة اللواء مسعود بن فيصل العدواني من ضبط المتهم بفتره وجيزه واتضح انه سعودي الجنسية تم التحفظ عليه وسماع اقوالة تمهيدا لإحالته وملف القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص .