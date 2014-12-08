"العربية" تستضيف الوزراء الجدد

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المعين الدكتور فهاد الحمد في مداخلة مع قناة "العربية" إننا "قطعنا شوطا كبيرا في التعاملات الإلكترونية". وأضاف "الاتصالات قطاع محوري في الاقتصاد السعودي ويخدم قطاعات أخرى"، مؤكدا في الوقت ذاته أننا "نسعى جاهدين لتحقيق طموحات وتطلعات خادم الحرمين"، وأشار في سياق حديثه إلى أن "الأجهزة الحكومية في المملكة حققت تقدما في تقديم الخدمات الإلكترونية".

من جانبه شدد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الخضيري في تصريحات خاصة لـ"العربية" على ضرورة "تنظيم وسائل الإعلام الجديد للاستفادة منه".

بدوره أوضح وزير الشؤون الإسلامية الجديد الدكتور سليمان أبا الخيل ان الخطاب الديني الصحيح يدعو للسماحة. وأكد في مداخلة له مع قناة العربية "سنعمل على رفع مستوى الخطاب الدعوي، وسنقدم الدعم لكل ما يعزز لحمتنا الوطنية السعودية".

كما استضافت قناة العربية وزير التعليم العالي الدكتور خالد السبتي، إذ أوضح أن " المملكة تسعى للتحول إلى مجتمع معرفي، وأن برنامج خادم الحرمين للابتعاث أحد أهم عناصر تطوير التعليم".

وزير الإعلام خلال حديثه مع قناة العربية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

.. ومع وزير الشؤون الإسلامية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

.. ومع وزير التعليم العالي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser