الوزراء الجدد

بعد صدور أوامر ملكية بتعيين ثمانية وزراء، بوزارات: الصحة، والنقل، والزراعة، والشؤون الإسلامية، والثقافة والإعلام، والتعليم العالي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون الاجتماعية، تنشر "العربية.نت" سيرة ذاتية مختصرة عن الوزراء.

وزير الصحة

الدكتور محمد بن علي آل هيازع ،عمل مديراً بجامعة جازان من الفترة 14/11/1428 إلى 16/2/1436 هـ، كان يشغل منصب وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا. مؤهلاته العلمية: بكالوريوس كيمياء - 1401 هـ جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية . ماجستير في الكيمياء - 1988 م جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأميركية . دكتوراه في الكيمياء - 1992 م جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأميركية.

وزير التعليم العالي

الدكتور خالد بن عبدالله إبراهيم السبتي يحمل شهادة دكتوراه في علوم الحاسب، جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأميركية، 1419هـ. والماجستير في علوم الحاسب، جامعة سيراكيوز، الولايات المتحدة الأميركية، 1415هـ. والبكالوريس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، 1411هـ . عمل "نائباً لوزير التربية والتعليم، وأمين مجلس الأمناء، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 1427هـ "حالياً"، وعضو اللجنة التنفيذية، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 1427هـ "حالياً".

وزير الزراعة

المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، تولى هذا المنصب منذ العام 2009م، من مواليد مدينة المدينة المنورة عام 1958م، كما عمل سفير خادم الحرمين الـشـريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للملكة لدى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية (2002-2009)، مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002)، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية وبرنامج الغذاء العالمي (1990-1994).

وزير النقل

المهندس عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد المقبل من مواليد 22-12-1373هـ، حاصل على بكالوريوس علوم هندسة مدنية مع مرتبة الشرف من جامعة البترول والمعادن بمدينة الظهران جمادى الآخر عام 1398م. آخر المناصب التي تولاها المقبل كان أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة كما عمل وكيلا لوزارة النقل للطرق من 1417هـ، ورئيسا لمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي من مطلع 1418هـ. كما سبق له أن شغل المدير العام لإدارة الدراسات والتصميم، ووكيلا لوزارة المواصلات المساعد للشؤون الفنية. كما تولى المقبل عضويات عديدة؛ منها عضوية الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضو لجنة النقل بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضو الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة.

وزير الثقافة والإعلام

الدكتور عبدالعزيز الخضيري حاصل على شهادة دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي من جامعة لندن. شغل منصب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، ووكيلاً لإمارة منطقة عسير، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

الدكتور فهاد الحمد يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة (إدارة عامة)، جامعة ولاية نيويورك الحكومية 1988م، ماجستير في الإدارة العامة، جامعة نيوهيفن، الولايات المتحدة الأميركية 1984م، بكالوريوس في الإدارة العامة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية 1979م، عمل مساعد رئيس مجلس الشورى بتاريخ 18/1/1433هـ وعضو مجلس الشورى ابتداءً من 3/3/1426هـ .

وزير الشؤون الاجتماعية

سليمان الحميد، يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال - تمويل - جامعة شمال كولورادو - الولايات المتحدة الأميركية - مارس 1973م، عمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ التخرج عام 1393هـ. ومن ثم محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عضو سابق في مجلس إدارة: بنك الرياض، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الأميركي، شركة إسمنت القصيم، شركة إسمنت الشرقية المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، شركة المعيقيلة، الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، الشركة السعودية للخدمات الفندقية.

وزير الشؤون الإسلامية

الدكتور سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، من مواليد عام 1381هـ في محافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، حاصل على شهادة الدكتوراه: في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1412 هـ، عُين على وظيفة "معيد" بكلية الشريعة وأصول الدين في القصيم 21/9/1404هـ. عُين على وظيفة "محاضر" بكلية الشريعة وأصول الدين في القصيم 29/3/1409هـ. عُين على وظيفة "أستاذ مساعد" بكلية الشريعة وأصول الدين في القصيم 29/12/1412هـ.