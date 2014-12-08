باب رزق جميل يوفر 11.8 ألف فرصة عمل بالشرقية

سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدل ارتفاع في فرص العمل التي ساعد "باب رزق جميل" على توفيرها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2014 بين مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال أحمد الزهراني، مدير عام باب رزق جميل المنطقة الشرقية إن إجمالي عدد فرص العمل التي ساعد في توفيرها خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2014 بلغت أكثر من 11.849 ألف فرصة عمل بنسبة ارتفاع تجاوزت 50.9% عن نفس الفترة من العام 2013 والذي بلغت7849 فرصة عمل، مشيراً إلى أن تضافر الجهود فيما بين باب رزق جميل والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمساعدة في توفير فرص العمل والتي ساعدت كثيراً في إقبال الشباب والشابات على فرص العمل الجديدة التي استحدثت في كثير من الشركات والمؤسسات.

وعبر الزهراني عن شكر وتقدير باب رزق جميل على الجهود والدعم اللامحدود الذي تجده برامجنا من قبل أمارة المنطقة الشرقية والاهتمام الكبير الذي يوليه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بكل ما يساعد في توفير فرص عمل للشباب والشابات السعوديين في مختلف القطاعات والأنشطة وتذليل كافة التحديات التي تواجههم في أعمالهم.

وأوضح الزهراني أن العديد من البرامج التي يقدمها باب رزق جميل شهدت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 قفزة نوعية وكمية في توفير فرص عمل للجنسين والتي من أبرزها برنامج التوظيف المباشر والذي تضاعف أعداد فرص العمل التي ساعد البرنامج في توفيرها من 3016 فرصة عمل في عام 2013 إلى أكثر من 6634 فرصة عمل في عام 2014، مؤكداً على أن هناك جهودا قامت بها إدارة باب رزق جميل في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومن بينها تخصيص مركز لاستقبال ومعالجات طلبات برنامجي التوظيف المباشر والتدريب المنتهي بالتوظيف وألمح الزهراني إلى أن هناك برامج أخرى حافظت على قوتها ومعدلات المساعدة في توفير فرص عمل بالشكل الطبيعي والمتناسب مع احتياجات السوق والتي من بينها التدريب المنتهي بالتوظيف والنقل.

لكنه في الوقت نفسه أوضح أن هناك برامج أخرى شهدت انخفاضات في معدلات فرص العمل المتوفرة فيها، مثل الأسر المنتجة وتمليك سيارات الأجرة العامة و دعم المشاريع الصغيرة، وعزا الزهراني هذه الانخفاضات إلى اتجاه طالبي العمل إلى الفرص الوظيفية المباشرة والمضمونة في شركات القطاع الخاص التي استقطبت الكثير من طالبي العمل في التوظيف المباشر.