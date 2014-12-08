بالفيديو.. حاويات النفايات تختفي من الخرج

بدأت بلدية محافظة الخرج تنفيذ مشروع "حاويات النفايات المخفية تحت الأرض"، والذي يتم تطبيقه لأول مرة على مستوى بلديات منطقة الرياض، نظرا لما تشكله الحاويات التقليدية حول الأسواق والمرافق العامة من بُعد بيئي، كما تشغل مساحة من مواقف السيارات في الأماكن العامة.

الطريقة الجديدة تتميز بعدم وجود أي آثار سلبية، وهي توفر بيئة خالية من الروائح، وكذلك تحد من انتشار النفايات المبعثرة حول المرافق والحدائق العامة، وكذا تقلص من عملية تكاثر الحشرات وتجمعات القطط والفئران في تلك الأماكن.

البلدية بدأت بتركيب الحاويات الجديدة في 12 موقعا كمرحلة أولى حول المرافق ومنطقة الأسواق المركزية والتجارية.

