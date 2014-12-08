بالفيديو والصور.. أمانة جدة تشهّر بأسماء مطاعم شهيرة

منذ أيام وأمانة محافظة جدة تنشر أسماء مطاعم مخالفة في المحافظة، تم ضبط عمالتها وهي تخترق قواعد الصحة العامة، وتقوم بإعداد الأكل بطريقة مقززة بالنسبة لمن شاهدوا مقاطع تلك المطاعم المصورة، والتي أعلن عن أسمائها لاحقاً من قبل الأمانة .

ولأن الأمر في السابق كان يخلو من ذكر أسماء المطاعم المخالفة، ويكتفي فقط بإيقاع غرامة مالية على المطعم المخالف فإن القرار الجديد بالتشهير بأسماء تلك المطاعم جاء بحسب مسؤولي الأمانة، لوضع حد لتجاوزات المطاعم المخالفة حرصاً على سلامة الناس وتخويفاً للمطاعم الأخرى المخالفة .

وقال محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة لـ"العربية.نت": "لقد بدأنا في التشهير بأسماء المطاعم المخالفة، وكل ما يتم تداوله من مقاطع لعمالة مخالفة تعد الأكل بطريقة غير صحية ومقززة صحيح، إنه يتبع لمطعم بئر الروحاء ومطعم الطازج".

وأضاف البقمي "نهدف من هذه الخطوة إلى أن يكون لها تأثير إيجابي على الناس أولاً وعلى المطاعم الأخرى المخالفة التي ستنتبه إلى أن التشهير بها سيحدث عندما يتم إعداد وتقديم الطعام بطريقة تخلو من الصحة والسلامة".

وكانت أمانة محافظة جدة قد بدأت في نشر أسماء المطاعم المخالفة وإرفاق صور لإغلاق تلك المطاعم عبر حسابها على موقع تويتر، وكذلك عن طريق إرسال بيانات صحافية تناولت الموضوع خلال الأيام الماضية .

وفي قصة المقطعين المتداولين حالياً يظهر في المقطع الأول عامل استخدم مرحاض الاستحمام في إحدى دورات المياه التابعة للمطعم لغسيل اللحم، فيما كان عامل في المقطع الثاني يقوم بعجن عجينة الخبز فوق أرضية المطعم وبطريقة كانت صادمة لمن شاهد المقطع.