تعميم بمنع جمع التبرعات بالمدارس

جددت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة تأكيدها على إدارات المدارس بعدم جمع أي مبالغ مالية، سواء من الطلاب أو الطالبات، أو المعلمين والمعلمات أو الموظفين والموظفات أولياء الأمور.

كما أكد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي في تعميمه الموجه للمدارس أن هذا المنع يأتي تأكيداً للتعاميم السابقة بمنع جمع التبرعات في المدارس منعاً باتاً وعدم طلب أو قبول مبالغ مالية من منسوبي المدارس لتنفيذ أعمال الصيانة أو تأمين متطلبات إدارية لإقامة المعارض والمناسبات وتنسيق الفصول أو لتقديم الهدايا، داعياً إدارات المدارس إلى الاستفادة من الميزانية التشغيلية والصندوق المدرسي لتنفيذ متطلبات المدارس، مؤكداً أنه في حال ثبوت قيام إدارات المدارس بجمع أي مبالغ نقدية تحت أي مبرر سيتم إحالتها للتحقيق والنظر في استمرار تكليفها بالعمل القيادي. مبيناً أن الدولة دعمت وزارة التربية والتعليم بموازنة كبيرة تفي بجميع الأغراض، وتلبي جميع حاجات التربية والتعليم.