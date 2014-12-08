جدة تتحدى "الإعاقة"

تنظم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ملتقى "تحدي الإعاقة" بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الصالة الرياضية المغلقة التابعة لرعاية الشباب الواقعة بجوار استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لمدة يومين خلال الفترة من 10 – 11/12/2014.

بدورها، أكدت منسقة الملتقى، زينب الثعلبي، أن ملتقى تحدي الإعاقة يهدف إلى إيصال رسالة لأكبر شريحة من المجتمع مفادها أن المعاق قادر على تجاوز حدود إعاقته ليمارس حياته بصورة طبيعية، وذلك باستغلال الفرص المتاحة له في المجتمع، كما يهدف إلى تمكين كل جهة من الجهات المشاركة من عرض دورها وخدماتها في العملية التأهيلية، وجمع أكبر شريحة ممكنة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم مع غيرهم من الحضور، والمشاركة في تبادل الخبرات والدعم في جو مليء بالترفيه.

وقال عضو اللجنة المنظمة للملتقى، أشرف طه زواوي، إن الملتقى يحظى بالعديد من المشاركات الفاعلة من قبل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المساندة والداعمة لبرامجه وفعالياته، وتتمثل هذه المشاركات في الجمعيات الخيرية والجمعيات المتخصصة في الإعاقة، والشركات الطبية، ومكتب العمل بجدة، والتأهيل الطبي، ومراكز التأهيل الخاصة، ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في (الضمان الاجتماعي – التأهيل الشامل)، والاتحاد السعودي لرعاية المعاقين.

ودعا الزواوي كافة شرائح المجتمع للحضور والاستفادة من البرامج المقدمة خلال الملتقى والهادفة إلى دعم شريحة المعاقين وذويهم في العديد من المجالات العملية والحياتية، كما ستسهم بدورها في خدمة المجتمع بأكمله.

