سبت العلايا.. رواية بدأت بسرد قصتها "التراثية"

أعلن الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن دخول "محافظة بلقرن" ضمن المسارات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة كوجهة سياحية مدعومة من قبل هيئة السياحة والآثار، كان ذلك خلال الزيارة الرسمية لمحافظة بلقرن بمنطقة عسير .

جولة الأمير سلطان بن سلمان شملت قرية "سبت العلايا التراثية"، حيث تجول في القرية، ووجه المسؤولين في مركز التراث العمراني المرافقين له بتقديم تصور كامل لتأهيل وتطوير القرية، واعداً في الوقت نفسه بزيارة أخرى خاصه تكتسب صفة العملية برفقة مختصين في مجال التراث العمراني لوضع اللمسات الأخيرة، ومن ثم التنفيذ لمشروع تطوير وترميم القرية التراثية .

وفي تصريح لـ "العربية" أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن "محافظة بلقرن" مكان رائع يتميز بمقوماته السياحية الجميلة من خلال الطبيعة الخلابة والمواقع الطبيعية والتراثية، وأكد على أن اهتمام أهالي المحافظة ومسؤوليها بمواقعهم ومبانيهم التراثية يدل على وعيهم بالقيمة التاريخية لهذه المواقع ودورها في حفظ تاريخ وتراث منطقتهم، مشيراً إلى أن هذه القرى التراثية ستكون من المشاريع التي سيتم تطويرها ضمن المشروع الكبير "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري" وما يشجع على ذلك حرص الأهالي على حماية وتطوير مواقعهم التراثية واستعدادهم لهذه المشاريع.