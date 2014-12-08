عمالة تسرق الحطب من الطبيعة لبيعه

ضبطت الفرق الميدانية لوزارة التجارة والصناعة، مستودعين تديرهما عمالة مخالفة في بريدة امتهنت تخزين الحطب المحلي الذي يحظر بيعه والمتاجرة به في الأسواق المحلية، حيث اتضح تورط العمالة في التعدي على كميات كبيرة من الأشجار في الأحراش والأودية، ومن ثم تخزينها في المستودعات وقطعها بآلات القص (منشار)، وجرى ضبط وحجز جميع الكميات، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه الفرق الميدانية للوزارة بمستودعين عشوائيين بحي الحمر في بريدة، وأثناء عملية تفتيش المقر رصد المراقبون احتواءه على كميات هائلة من حطب "السمر" و"الأرطاء" المحلي، والذي جرى تجهيزه للبيع في الأسواق والمحال التجارية، بغرض استخدامه كوسيلة للتدفئة في فصل الشتاء، وهو ما يعد مخالفاً للأنظمة الصادرة في ذات الشأن، والتي أكدت منع تسويق وبيع الحطب المحلي حفاظاً على الغطاء النباتي للمملكة وحماية للبيئة.