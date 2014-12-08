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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

عن المباني الأثرية

لدينا في المملكة العديد من المباني الأثرية، التي تستعصي على الحصر، وأن تقوم الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أو الأمانات والبلديات، بترميمها فأمر مكلف ومستحيل، كما أنّ أصحابها بوضعها الحالي المتهالك، لا يقدرون على ذلك، والحل أقدمت عليه بعض الدول، وهو في إعادة إحياء الوسط الموجودة فيه، وذلك أولا بإيصال كل الخدمات إليها كهرباء وماء وصرفا صحيا، وثانيا سفلتة شوارعها سفلتة حديثة لا حفر فيها ولا مطبات، وعموما تحسين البئية المحيطة بها، وحينئذ تزداد قيمتها وتغري أصحابها بترميمها، ونفس الفكرة طبقت في الأحياء العشوائية، ويبدو أننا خطونا خطوة في سبيل ذلك، إذ قرأت في إحدى الصحف عن إقامة شراكة فاعلة ومميزة بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانات وبلديات المناطق أسهمت في إحداث نقلة كبيرة في الحفاظ على التراث العمراني، وتطويره واستثماره من خلال مشاريع القرى التراثية والأسواق الشعبية وأواسط المدن التاريخية، وقد بدأت آثار هذه الشراكة تتحقق، ذلك أنّ البلديات التي كان بعضها يسارع في الماضي لهدم مباني التراث، صارت الآن كما تقول الصحيفة تسارع بترميمها، على أنّ ترميم الكل، كما قلت، أمر مستحيل، والممكن والأجدى أن تعنى بإحياء وسطها كما قلت آنفاً.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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