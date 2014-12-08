عن المباني الأثرية

لدينا في المملكة العديد من المباني الأثرية، التي تستعصي على الحصر، وأن تقوم الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أو الأمانات والبلديات، بترميمها فأمر مكلف ومستحيل، كما أنّ أصحابها بوضعها الحالي المتهالك، لا يقدرون على ذلك، والحل أقدمت عليه بعض الدول، وهو في إعادة إحياء الوسط الموجودة فيه، وذلك أولا بإيصال كل الخدمات إليها كهرباء وماء وصرفا صحيا، وثانيا سفلتة شوارعها سفلتة حديثة لا حفر فيها ولا مطبات، وعموما تحسين البئية المحيطة بها، وحينئذ تزداد قيمتها وتغري أصحابها بترميمها، ونفس الفكرة طبقت في الأحياء العشوائية، ويبدو أننا خطونا خطوة في سبيل ذلك، إذ قرأت في إحدى الصحف عن إقامة شراكة فاعلة ومميزة بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانات وبلديات المناطق أسهمت في إحداث نقلة كبيرة في الحفاظ على التراث العمراني، وتطويره واستثماره من خلال مشاريع القرى التراثية والأسواق الشعبية وأواسط المدن التاريخية، وقد بدأت آثار هذه الشراكة تتحقق، ذلك أنّ البلديات التي كان بعضها يسارع في الماضي لهدم مباني التراث، صارت الآن كما تقول الصحيفة تسارع بترميمها، على أنّ ترميم الكل، كما قلت، أمر مستحيل، والممكن والأجدى أن تعنى بإحياء وسطها كما قلت آنفاً.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"