محمد بن نايف يطالب القطاعات الأمنية بـ"اليقظة"

أكد وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، في اجتماع عقده مع قادة القطاعات الأمنية، مساء اليوم في الرياض، أهمية اليقظة في ظل الأوضاع غير المستقرة لبعض دول الجوار، ومواقف المملكة المعلنة في مواجهة الإرهاب ومن يدعمه، وأهمية الاستمرار في الإجراءات والتدابير الأمنية وتطويرها وتدعيمها.

وشدد على اتخاذ الحيطة وجميع التدابير الأمنية اللازمة لتوفير الأمن للمواطنين والوافدين، والتأكد من الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ أمنهم وسلامتهم، والتأكيد على مراجعة إجراءات الحراسات والتدابير الأمنية على المواقع الحيوية في المناطق كافة، مؤكداً على الاهتمام بإجراءات وتدابير وخطط الحد من التسلل، وتفعيل حملات تعقبهم ومتابعتهم، ودعم هذه الحملات والعمليات الأمنية للوصول إلى النتائج المرجوة من ذلك.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية على ثقة القيادة في كفاءة أجهزة الأمن المختلفة لحفظ الأمن وتنفيذ الخطط والإجراءات المعدة لمواجهة أي مستجدات، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يقدمونها، وأنه كلما زاد الضغط عليهم زادتهم قوه لحماية مكتسبات الوطن وتكريس حالة الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم.