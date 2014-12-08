هيئة الغذاء تكرم المبادرين في لقائها السنوي

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اللقاء السنوي لمنسوبيها أمس تحت شعار (معاً نحقق النجاح)، بحضور معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، ونواب الرئيس لقطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومساعديه لتقنية المعلومات والخدمات المشتركة، والمديرين التنفيذيين.

وجرى استعراض ما تحقق في الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة، وأهداف القطاعات الثلاثة، وعوامل النجاح، والصعوبات التي تمكن منسوبو "الغذاء والدواء" من تخطيها، والسير بها نحو أهدافها التي تجاوزت 80 هدفاً، إضافة إلى 400 مباردة للموظفين.

وأكد الدكتور المشعل أن الهيئة تتوجه للإدارة بالأهداف، بما يوائم الخطة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى دراسة لوضع آلية جديدة للتقييم السنوي، ستطبق ضمن إطار تحسين أداء الموظفين وإبراز دور المتميزين، إضافة إلى وضع خطة لإعداد القادة ودعم نقاط القوة بدورات تدريبية.

إلى ذلك، كرمت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال اللقاء السنوي، الموظف حاتم جبريل، على مقترح تقدم به قبل أشهر يتعلق بـ"السلامة المهنية في مختبرات الهيئة"، وهو المقترح الذي تبنته الهيئة وعملت به، ويأتي التكريم ضمن برنامجها الخاص بدعم المبادرات.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة، بمقترح جبريل، وحث زملاءه على تكثيف مبادراتهم ومقترحاتهم التي من شأنها رفع مستوى أداء الهيئة، بما يحقق السلامة ويحفز على إنجاز المهام بطريقة مثلى.