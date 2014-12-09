أمانة جدة تغلق مطعماً شهيراً في حي الحمراء

رصدت أمانة محافظة جدة 13 مخالفة على مطعم شهير بحي الحمراء جنوب غرب المحافظة، وتم إغلاق الموقع. ومن أبرز المخالفات مواد غذائية مجهولة المصدر ومخالفة شروط التخزين وسوء تداول المواد الغذائية، وسوء نقل المواد الغذائية.

وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد (منتهية الصلاحية ومخالفات المبنى ومخالفات التجهيزات وعدم وجود كروت صحية لبعض العاملين وتدني مستوى النظافة الشخصية.

وعدم ارتداء الزي للعاملين وعدم تغطية حاويات القمامة وتدني مستوى النظافة وتعطيل عمل المراقبين. وأوضحت أمانة جدة أن القائمين بالجولة، استعانوا بدوريات الأمن للمساندة في عملية الإغلاق والذي سيكون لمدة 15 يوما متواصلة بسبب تكرار المخالفات الغذائية للمرة الثالثة.