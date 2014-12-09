أمطار تبوك.. المياه تداهم المدارس واحتراق 3 منازل

بعد التحذيرات التي أعلنتها الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة، للتقلبات المناخية التي ستشهدها المناطق الشمالية والشمالية الغربية من السعودية.

ما زالت الأمطار متواصلة منذ فجر اليوم على منطقة تبوك وبعض المناطق الحدودية " طريف – سكاكا – القريات" وأجزاء من السواحل الغربية، مع توقع استمرارها حتى مساء هذا اليوم.

الأكثر تأثيراً قد تكون مدينة تبوك، حيث تكاثفت جهود حكومية وأمنية منذ الصباح، لمتابعة الحالات الطارئة التي قد تنجم في مثل هذه الأجواء.

مدير شركة المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح الشراري بين لـ"العربية نت"، أن هناك أكثر من 6 فرق تساند الدفاع المدني في مهمة شفط المياه، وكذلك عملية تصريف السيول.

كما بين الشراري، أن أكثر الأحياء تضرراً في تجمعات المياه، تركزت بين "حي السليمانية، و"حي الورود"، ولكن سرعان ما تم تصريفها والوصول الى الحي بكل سهولة.

الدفاع المدني بدوره أوضح لـ"العربية نت" أنه لم يباشر حتى الآن حالات خطرة، سوى سحب بعض المركبات من منتصف تجمعات المياه، دون وجود أضرار بشرية.

وفي النطاق التعليمي، سُمح لمعظم الطلاب والطالبات الخروج من المدارس، بعد أن غمرت المياه بعض المدارس، فيما حاولت مدارس أخرى إكمال اليوم الدراسي ولكنها لم تستطع ذلك.

خبير الطقس فهد الجهني أكد لـ"العربية نت"، أنه ما زال من المتوقع هطول أمطار على الحدود الشمالية والشمالية الغربية والسواحل الغربية تصاحبها سحب رعدية قوية كلما اقتربنا من السواحل الغربية والشمالية الغربية.

بيان من الدفاع المدني

من جهة أخرى افاد الناطق المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، العقيد ممدوح العنزي " للعربية نت " ، أن منطقة تبوك شهدت منذ فجر هذا اليوم ، أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت محافظة حقل والبدع وحالة عمار وشرما والمويلح والوجه .

وأشار العنزي إلى أن غرفة عمليات الدفاع المدني بمدينة تبوك ، تلقت ٣٤ بلاغ منها ثلاث منازل احترقت جراء التماس كهربائي من جراء الأمطار ، وتم سحب خمس باصات طلاب مدارس ، إضافة الى سحب ١٨ سيارة ، وثمانية التماسات كهربائية بالعداد الخارجي للمنازل.

كما أضاف العنزي ، أن غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة ضباء ، تبلغت عن احتجاز مركبة في مركز أشواق و3 مركبات في مركز شرما وتم سحبها وأفاد أنه جرى كل من وادي العصيله بالبدع ووادي روى بشرما ووادي سبيل بالوجه .



