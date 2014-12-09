الأمير سلمان بعد وصوله الدوحة: نأمل للقمة النجاح

وصل ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الدوحة، لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وكان ولي العهد قد غادر الرياض في وقت سابق من اليوم. إذ أكد في تصريحات صحافية بعد وصوله "نأمل أن تكلل قمة الخليج بالنجاح. وأضاف " نأمل أن تخرج القمة الخليجية بما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة".

وقال في تصريحاته الصحافية "يسعدني وقد قدمت لدولة قطر الشقيقة للمشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي مع إخواني قادة هذا المجلس المبارك أن أنقل لهم تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإخوته قادة المجلس، وقد شرفني بالإنابة عنه في اجتماعهم هذا".



وأضاف" رافعاً أكفّ الضراعة للمولى العلي القدير أن يكلل جهودنا وأعمالنا بالنجاح والتوفيق الذي يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة في تاريخ مجلسنا الموقر وما يحيط بدولنا من ظروف وتحديات بالغة الخطورة، بما يكفل تضامن وتكاتف دول المجلس؛ لتقوم بواجبها لحماية مكتسبات شعوب دول الخليج وحماية أوطاننا ومصالح شعوبنا".



وختم التصريحه "وأتوجه على نحو خاص لمقام أمير دولة قطر الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانٍي، وشعب قطر الأصيل بأسمى آيات التقدير والامتنان على ما لقيناه من مظاهر الترحيب والرعاية".