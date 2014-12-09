المطربة (شارّية) ستّي

في التاريخ الإسلامي هناك عدة أسماء لم تأخذ حقها كما يجب، بل إنها فوق ذلك غيبت وحوربت من جهابذة (العنعنات) الجوفاء، ألا وهو (أبو حيان التوحيدي) السابق لعصره وأوانه، الذي لا أتحرج بأن أكون تلميذا غير نجيب من تلاميذه.

وإليكم ما ذكره في مجلس (ثقيل الظل) كان من رواده – وما أكثر من تلك المجالس التي حضرتها أنا شخصيا كأي غرير، وتمنيت ساعتها من شدة سأمي أن (أشقق ثيابي)، ولو لا خوفتي من الفضيحة لفعلتها – خصوصا في هذا الزمن، زمن (الواتسب) –

أعود (للبروفسور) أبو حيان، عندما رماه القدر في ذلك المجلس حيث يقول:

لا أرى – والله – في جلسائكم رجلا ظريفا، جميل المنظر، بهي الرواء، فاخر الثياب، مستطاب النوادر، حلوا في القلوب، بريئا في العيوب، له خلق كالماء صفاء، وكالمسك ذكاء، أعذب من ماء الغمام، وأحلى من ريق النحل، وأطيب من زمن الورد، غذاء الحياة، وقوت النفس، نسيم العيش، ومادة الأنس، بطبع كالذهب المسبوك، إن سولم أضحكت نوادره، وإن خوشن عقرت بوادره، ينشد شعرا في وصف قينة، أو كأس، أو صيد، أو نزهة، وإنما أرى طفسا، زهما، غثا، مغثا، باردا، وخما، مفوها بخرا، متفيهقا، متقعرا، يشقّق الكلام، إما في عويص اللغة، أو يتبظرم بعلل النحو، سلط الله عليه العلل، ولا أقاله منها، معقود الأنف، كأنه يشم (......)، شجي في الحلق، وشوكا بين الأخمص والنعل.

ختم الإله على عيس لسانه

ختما فليس على الكلام بقادر

وإذا أراد النطق خلت لسانه

لحما يحركه لصيد نافر

ومما زاد الطين بله عند (أبو حيان) أنهم أتو بمطرب سامج، إلى درجة أنه قال:

له إذا جاوب الطنبور محتفلا

صوت بمصر وصوت في خراسان

عواء كلب على أوتار مندفة

في قبح قرد وفي استكبار هامان

ثم قال عن المغنية الأخرى:

مغن يحشرج عند الغناء

كأن قد تغرغر بالعوسج

أمن قلة الطير ذات الصفير

فزعتم إلى صرصر المخرج

وختم كلامه قائلا ومتوجدا:

أنني أريد صناجة سامرية، خريجة (شارية) – انتهى

وللمعلومية فقط لا غير (فشارية) تلك كانت وقتها تعتبر إحدى أشهر المغنيات في العهد العباسي، أخذت الغناء عن إبراهيم بن المهدي، ثم انتقلت إلى بلاط المعتصم، فالواثق، فالمتوكل، فالمعتز، ثم اختصت بصالح بن وصيف، ولما قتل استترت، ثم ظهرت وعادت لها مكانتها الأولى، وعمرت في عز وجاه، وكان أهل سامراء في أيامها متحازبين، حزب معها، وحزب مع المغنية الأخرى (عريب)، وكان الواثق يسميها: ستي.

يعني مثلما كان أهل مصر في هذا الزمان عندما كانوا متحزبين بين (أم كلثوم)، وبين (إسمهان).

إنني على يقين أن البعض سوف يقولون ساخطين - ومعاهم الحق -: (إيش لنا وهذا الموضوع البايخ)، ومع ذلك سوف أترحم على (التوحيدي)، واللي هو ما عاجبه يشرب الماء الزلال.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"