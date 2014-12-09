انتقادات لظاهرة إقامة العزاء في استراحات

كان الانتقاد السابق يتعلق بدعوات تناول العشاء والتي تتم خلال أيام العزاء الثلاثة، فبالنسبة لكثيرين علاوة على أن الأمر غير شرعي فهو أمر يفتقر للذوق والكياسة والتي لم تمنع تطوير دعوات عشاء العزاء إلى إقامتها في استراحات خارج المنازل.

وقال الدكتور فؤاد مرداد وهو محاضر اجتماعي لـ"العربية نت" إنه يفترض أن يكتفى بمواساة أهل الميت وعزائهم ويفترض أن لا يتجاوز ذلك دقائق معدودة قبل الانصراف، لكن البروتوكولات الجديدة والتي تحتم على المعزين الجلوس على كراسي وشرب القهوة أمر غير جيد أبداً.

وأضاف مرداد "دعوات العشاء أمر ليس موجود في الشرع، إعداد الطعام فقط يكون لأهل الميت وليس لمن يحضر العزاء لكن أن يتحول ذلك إلى إقامتها في استراحات فهذه ظاهرة ليست جيدة على أية حال".

ويرى آخرون إن إقامة العزاء داخل استراحات خارج المنزل قد يأتي لظروف قهرية بسبب صغر مساحة المنزل أو اكتظاظ الحي ومنعا لتعطيل سيارات المارة عبر شوارع الحي والتي عادة ما تفرش بعضها بالسجاد وتوضع عليها كراسي المعزين.

وكانت جدة قد شهدت مؤخراً إقامة عزاء لإحدى الأسر في المحافظة في استراحة اكتظت بمعزين رأوا أن ذهابهم إلى الاستراحة للعزاء كان أمراً غير مألوف لطبيعة الموقف وشكل المناسبة.

