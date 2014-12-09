تقنية حديثة متطورة تدخل أروقة المسجد الحرام

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائبه الشيخ الدكتور محمد الخزيم، آلة (Glutton) والتي تستخدم في نظافة المسجد الحرام وساحاته، والتي تعد من الطراز التقني الحديث ذي الكفاءة العالية وبمواصفاتها الصديقة للبيئة.

وقال المهندس ماهر بن منسي الزهراني، مدير إدارة النظافة والفرش، إن "هذه الآلة تتميز بأنها فعالة وعلى جميع الأسطح ومريحة، ويمكن استخدامها في معظم الحالات ولجميع أنواع النفايات، وذلك لشفطها جميع أنواع المخلفات بأحجامها المختلفة.

وأضاف "من مميزات هذه التقنية يوجد بها فلتر مع رش المياه التي تمنع انبعاث الغبار والروائح منها، ويتم شحنها ليستمر عمل البطارية ما يقارب 48 ساعة".

وأشار الزهراني إلى أن "لها مرونة في الحركة تمكنها من التحرك بشكل سريع في جميع المساحات وأروقة المسجد الحرام بسهولة ويسر، ويمكن لعامل واحد تحريكها والعمل بها دون عناء".